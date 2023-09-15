大陸一名餐廳老闆發現店裡出現一隻野貓，正打算將貓咪趕出去時，牠突然往旁邊衝，火速捕獲一隻老鼠，老闆瞬間看傻眼，將過程分享至抖音，影片在網路上引發討論，累積2.6萬觀看次數，不少網友笑說「牠都拿出履歷了，還不收編嗎」。

大陸河南一名老闆在抖音寫下「還沒得空攆走呢，應聘成功了」，當時店裡出現一隻流浪幼貓，全身骨瘦如柴，他決定將小貓趕出去，未料貓咪卻突然狂奔，隨後潛伏在桌椅下，飛撲捕獲一隻老鼠，按住獵物撕咬、把玩。

不少網友表示，「貓：這是我的履歷，收不收？」、「憑本事吃飯，靠自己最好」、「太厲害了，必須留下呀！這是貓界人才」、「現場面試，直接上崗」、「路都走不穩，就能抓老鼠」，還有人分享類似經歷，「我家曾溜進一隻流浪貓，當我媽準備趕走時，牠也是抓了隻老鼠就被留下，結果幾年後都沒再抓過，現在過著養老生活」。

不少網友也詢問原PO是否有收編野貓，而餐廳老闆發文表示，當初影片底下寫「還沒得空攆走呢」只是開玩笑，他並沒有趕走小貓，偶然拍到貓抓老鼠的影片，沒想到就引發關注，之後將牠安置在鐵籠裡，小貓也並非流浪毛孩，不久主人就現身詢問，小貓順利回到家。