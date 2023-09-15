大陸考古學家在湖北雲夢縣發現「睡虎地墓葬」，出土記錄秦統一前後的竹簡，不僅如此，還有數個秦式器物，發現上面經常繪有牛與馬的圖示，也讓人感到好奇，專家表示，其實與商鞅提出的「耕戰」有關，牛馬正是制度下重要的戰略物資。

大陸央視紀錄片《尋古中國》近日介紹，湖北雲夢睡虎地出土的文物中，牛和馬的形象反覆出現，例如牛馬紋漆扁壺，屬於典型秦式器物，上面的圖案是當時的社會寫照，扁壺一面繪有雄壯有力的牛，另一面則是奔跑中的馬匹與飛鳥。

大陸湖北省文物考古研究所所長陳振裕解釋，這種現象是典型的耕戰思想，壺上圖畫是馬奔跑速度比鳥快，表示這是一匹戰馬，而牛是農業生產的重要角色，所以會刻意將牛畫的很肥壯，牛若是身強體壯，就有能力耕種，使糧食充裕。

陳振裕進一步說明，商鞅將其歸納成耕戰政策，當時注重農業發展，糧食足夠才能打勝仗，耕戰就是主張重農重戰、富國強兵政策，百姓平時耕種生產，遇到戰爭就征戰四方，該制度使秦國提供源源不絕的兵源與後勤保障，而牛與馬是當時重要戰略物資。