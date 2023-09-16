大陸重慶近日爆出一名人妻出軌，不僅和孩子同學的爸爸有染，引來對方妻子爆料，事後更被爆出睡過其他男家長，備胎很多，消息一出引發網友熱議。

一名自稱是「受害媽媽」的女網友指控，她的小孩和一名程姓女家長的孩子都在同一個班級，但後來程女竟和丈夫有染。原PO透露，孩子上學都是由丈夫輔導，放學後也會順路載程女母子一程，長達8個月的婚外情期間，程女和原PO丈夫更多次以家長交流的名義，兩家人一起出遊。

直到去年夏天，原PO發現丈夫行徑可疑，進一步追蹤才驚覺兩人的姦情，但程女起初堅決否認，一度指控遭到性侵，最後雙方找來員警協調，不過男子還與程女藕斷絲連、持續調情。原PO實在嚥不下這口氣，決定在班級群組爆料反擊，霸氣宣戰「不知道什麼是廉恥，那就讓社會來幫助妳成長」。

隨著爆料文曝光後，立刻引發校內家長關注，也在網路上瘋傳，更有知情網友爆料指出，程女的出軌對象不只這名爸爸，還有其他男家長也曾和她有染，直言「備胎很多」，其餘網友也留言直呼「驚呆我的三觀」、「這女人需求太旺盛」、「趕快回去查查孩子爸爸的通訊記錄」。