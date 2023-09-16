萬物皆有靈！印度一名農民平時會餵食住家附近的猴子，雙方因而產生特殊情誼，近日農民不幸過世，家人在家舉辦葬禮，未料猴子卻突然現身，不僅趴在地上哀悼，還伸手安慰正在哭泣的家屬，影片在網路上瘋傳，不少人直呼非常感人。

根據《印度郵報》報導，印度勒金布爾凱里縣貢迪亞村（Gondhia）一名農民維爾馬（Chandanlal Verma）上周二過世，未料葬禮上突然出現一隻猴子，掀開遮蓋維爾馬的布，似乎在瞻仰遺容，之後身體趴在地上做出跪拜的動作，看到家屬哭泣還伸手安慰。

親戚提到，維爾馬經常待在農田的小屋裡，防止農作物遭森林附近的動物破壞，因此常帶食物過去吃，每當他中午用餐時，猴子就會靠過去查看，維爾馬幾年前開始分食物餵食猴子，建立起特殊的友誼，猴子才會現身葬禮。

不過維爾馬的兒子索努（Sonu）提到，父親大約1年前就癱瘓了，根本無法行走，所以長達1年沒下田，不知道猴子如何得知死訊。而村長莫漢拉爾（Mohanlal Verma）表示，到目前為止，他從未見過或聽到過種事情，讓他感到非常驚訝。