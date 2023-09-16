貓咪特殊的骨骼構造，讓牠們能擺出各種謎樣姿勢，因此有「貓咪是液體」的說法，過去有網友分享一張貓咪慘遭「徒手穿心」的駭人照片，一度造成轟動，對此，飼主強調絕無修圖，同時刷新網友對貓咪的理解。

綜合外媒報導，有網友在國外論壇Reddit以「我姊姊的手穿過貓咪身體」為題，上傳一張詭異照片，畫面中可見，貓咪被飼主抱在懷裡，但乍看之下身體中間卻出現一個大洞，而飼主的手就從洞口穿出，看起來十分驚悚。

照片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「是有兩隻貓嗎」、「我還是不知道這張照片怎麼了」、「為什麼都這樣了，貓咪的表情還是這麼可愛」；也有人質疑照片被動了手腳，「我不信！這肯定是P圖」。

對此，原PO強調，照片絕對沒有修圖，並解釋當時姊姊的手從貓咪的腋下穿過，但因為牠肉肉的、毛又蓬鬆，所以姊姊的手腕剛好被擋住，形成了「徒手穿心」的錯視效果。為了證明自己所言不假，原PO還上傳多張貓咪的可愛生活照。