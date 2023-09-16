大陸考古學家在湖北省雲夢縣發現鄭家湖墓地，歷史跨度從戰國晚期到西漢初年，而墓地出土陶器、鼎還有漆器等，神奇的是，文物經歷2000多年竟保存良好，專家解釋，主要是與當地的地理環境有關，而鄭家湖墓地也實證秦楚文化融合。

大陸央視紀錄片《尋古中國》近日介紹，鄭家湖墓地位於湖北省雲夢縣城關鎮，總面積約15萬平方公尺，距離雲夢睡虎地秦墓地約3000公尺，在戰國公元前278年，秦將白起攻占楚國郢都，也攻下時稱安陸的雲夢縣，並設置秦國屬地南郡，楚人與秦人一起生活直到漢初。

大陸湖北省文物考古研究院副院長羅運兵提到，雲夢縣地區的地下水位較高，墓葬在埋葬後形成飽水環境，許多文物例如彩陶壺、銅劍、雙耳長盒等漆器，都長年浸泡在水中，隔絕空氣才得以保存完整，而這種墓葬被稱為「飽水墓」，在江漢平原相當常見。

羅運兵進一步說明，「鄭家湖墓地反映了文化融合乃至文化大一統的過程」，秦墓與楚墓處於同一個墓地，展現出秦與楚人從堅守各自傳統至兼容並蓄，是秦楚文化融合的縮影，為研究中華文明從多元到統一的歷史進程提供實證。