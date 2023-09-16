邊境牧羊犬被認為是最聰明的犬種之一，智商大約等於6、7歲的兒童，能做出許多令人驚嘆的行為。不過大陸浙江一名飼主近日崩潰表示，自家邊牧很愛亂啃路邊野草，沒想到眼尖網友一看卻發現，狗狗吃下肚的都是「中藥材」，大多具有清熱退火、利尿的功用，直呼「成精了！」

綜合陸媒報導，浙江一名陳姓女飼主透露，自家養了一隻邊境牧羊犬，不過每次出門遛狗，牠都會在路邊不斷嗅聞，接著挑選喜歡的野草大嗑一頓，無論怎麼勸阻都沒用，讓她很頭痛。

陳女指出，因為擔心愛犬誤吃到有毒性的野草，所以經常拍照記錄，以備不時之需，事後也將資訊PO網，同時查找資料。沒想到卻有精通藥草的網友看了直呼不可思議，表示邊牧不是亂吃野草，牠啃得全是中藥材，且大多都是清熱退火、利尿的藥草，例如狗尾草、枸樹果等。

消息一出讓不少網友嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「狗狗界華陀沒有在藏的」、「這隻邊牧要不要考慮送去讀醫學院」、「天生老中醫的料」、「古有神農嘗百草，今有邊牧嘗百草」。