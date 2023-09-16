馬來西亞一名網友日前與朋友逛夜市，注意到一名女子舉止怪異，雖然與男友同行，期間卻不斷張望，試圖與路人眼神接觸，之後還偷偷比出「540」手勢，網友馬上意識到是求救訊號，趕緊報警成功解救女子，得知她長年被男友家暴。

根據《人民郵報》報導，哈茲魯（Saya Hazrul）日前與朋友到八打靈縣的夜市逛街，看到一名與男友同行的女子舉止詭異，她四處張望似乎想與路人眼神接觸，直到看到哈茲魯後，她趕緊將手塞到身後，並比出「540」的手勢，哈茲魯趁對方男友不注意靠近詢問。

哈茲魯提到，當時他靠近女子後，對方說自己遭吸毒男友虐待，不僅被綁起來痛毆，還澆淋熱水燙傷，哈茲魯也注意到女子身上多處瘀傷，趕緊報警並向夜市攤販求助，而男友察覺不對勁想離開，馬上被夜市工作人員找藉口拖住，最終被警方帶走。

哈茲魯事後以目擊者身分到警局作筆錄，並將此事分享於抖音，希望讓更多人知道「540」是求救手勢。「540手勢」由加拿大婦女基金會首度發起，原本是讓疫情期間受家暴的婦女，能透過視訊或在不能說話的情況下，以手勢發出求救訊號，如今也變成需幫助或受家暴的求助暗號。

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