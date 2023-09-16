古代皇帝都自稱是天子，意指上天的兒子，為合理化統治行為，還會到高山上祭天，表示對天什麼敬重，歷代不少皇帝喜歡登山東泰安的泰山，並舉行祭拜天地的封禪儀式，但泰山並非最高也不是最險峻，為何成為皇帝祭天首選，主要是因它靠近天且在東方。

大陸五嶽指的是5大名山總稱，分別為「東嶽」山東泰安的泰山、「西嶽」陝西華陰的華山、「中嶽」河南登封的嵩山、「北嶽」山西渾源的恆山，以及「南嶽」湖南衡陽的衡山，其中泰山海拔僅1532公尺，並非最高的山卻被稱為「五嶽獨尊」。

大陸電視節目《尼山杏壇》近日介紹，孔子一生曾多次登泰山，更留下「登泰山而小天下」的佳話，泰山雖不是五嶽最高峰，卻是最有文化的山，南京大學歷史學院副教授武黎嵩提到，先民認為天是萬物主宰，東方又是迎接日出的地方，泰山之巔就是距離天最近的位置。

大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼也曾在《中國書法大會》提到，秦始皇還至泰山封禪，並讓宰相李斯在泰山刻石，從此奠定在泰山封禪的文化，以及崇高的地位。就連漢武帝、唐玄宗、宋真宗等皇帝也都登過泰山封禪，歷代帝王遇重要祭祀活動，都會盡量安排在泰山。