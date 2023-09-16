日本一名飼主近日安排愛貓做節育手術，並讓牠在獸醫院待了一夜才回家，豈料接回愛貓後，發現牠竟學會第二語言，竟發出「汪汪汪」的叫聲，讓主人看了非常驚訝，將影片拍下分享至網路，累積616萬觀看次數，不少網友笑說「牠忘記自己是貓了」。

根據日媒報導，飼主@kinaandgoma養了一隻母襤褸貓「Goma」（ごま），近日剛滿8個月大，於是帶牠到獸醫院做節育手術，過程相當成功，之後住院一晚觀察狀況，沒有大礙就跟著飼主回家，豈料原PO卻發現不對勁，愛貓竟發出狗的叫聲。

原PO提到，Goma住院前跟普通貓咪一樣，只會喵喵叫，沒想到出院後竟發出吠叫聲，有時叫聲比影片錄到的更像狗，驚人變化讓他很錯愕，更說「不知道牠住院時是不是被狗包圍，誤以為自己也是狗了？」，目前Goma已恢復體力也變正常，不再發出狗的吠叫聲。

影片被分享於社群平台X（原推特），不少網友笑說「在醫院交到狗朋友」、「突然就學會第二種語言」、「會雙語的貓咪」、「牠可能以為自己是狗了」、「我養了兩隻貓，牠們喵喵聲聽起來像人話的『歡迎回家』、『我餓了』、『對不起』等，這隻貓在醫院時可能有遇到其他狗」、「牠根本是披著貓皮的狗吧！只聽聲音真的會誤會」。