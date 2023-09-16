哥斯大黎加一處國家公園近日出現駭人一幕，只見一隻馬來貘被專吃動物屍體維生的巨隼和禿鷲盯上，以尖銳的鳥喙不斷在其一動也不動的身軀上狂啄，讓不少人看了頭皮發麻。不過當地嚮導指出，其實這是食腐動物和馬來貘之間有趣的共生現象，事實上馬來貘不僅活得好好的，而且超級享受。

科爾科瓦杜國家公園（Parque Nacional Corcovado）是哥斯大黎加的國家公園，位於該國西南部奧薩半島，當地有不少馬來貘出沒，不過近日卻被捕捉到駭人一幕，只見一隻馬來貘倒在地上一動也不動，看起來奄奄一息，周遭還有專吃腐食維生的巨隼和禿鷲不斷徘徊，甚至直接站在牠的身上啄食。

然而看似殘忍的畫面，其實有著超反轉真相，當地嚮導指出，科爾科瓦杜國家公園在乾季時很容易有跳蚤、蜱（音同「皮」）蟲，讓馬來貘不堪其擾，所以馬來貘會躺在空曠顯眼的地方，等待巨隼和禿鷲幫忙除蟲，直言「這隻馬來貘活得好好的，還睡得很香甜，而牠飢餓的朋友們也能飽餐一頓。」臉書粉專《Surcos Tours - Costa Rica》也提到，這樣的共生關係在科爾科瓦杜國家公園十分常見。

影片曝光後網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「完美共生」、「食腐動物吃飽之餘，馬來貘也擺脫了惱人的蜱蟲」、「不同物種之間的互助關係，真是愈看愈有趣」。