澳洲生態環境豐富，擁有不少獨特物種，近日一名女子在普里姆羅斯沙灘（Primrose Sands）跑步時，驚見一條「有手怪魚」，且這類稀有魚種距離上次被發現已是近20年前的事。對此，聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）驚訝表示，「在此之前，我們還以為這類魚種已經在當地滅絕了」。

事實上，這類瀕危的稀有魚種名為「斑點疣躄（躄音同避）」（handfish），因魚鰭長得像人類的手部或動物前肢，又名「斑點長手魚」，除了游泳之外，其特別之處在於牠能夠利用超大的雙鰭在海床上「行走」。

根據《鏡報》報導，亞爾（Kerri Yare）日前在澳洲塔斯馬尼亞州的普里姆羅斯沙灘上跑步時，看到了斑點長手魚，乍看之下就像是蟾蜍或是小河豚，不過仔細觀察後發現，眼前的生物竟然有著獨特形狀的魚鰭，讓她眼睛為之一亮。

對此，聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的狄瓦恩（Carlie Devine）表示，世界上僅存2000條斑點長手魚，「在此之前，我們還以為這類魚種自2005年時就已經在當地滅絕了，過去我們也曾尋找過，但一無所獲」，不過有了這次的發現，讓他們有再次尋找的信心。

該組織稱，斑點長手魚是第一種被國際自然保護聯盟列為極度瀕危的海洋魚類，瀕危原因歸根究柢是近岸挖泥漁業捕撈扇貝和入侵物種破壞其棲息地導致，加上牠們體型小，所以搜尋起來更加困難。為了防止該物種完全滅絕，目前除了在其自然棲息地引入人工產卵外，水族館也加入飼養行列，此舉不僅可以阻止滅絕，還可以繁殖魚類，並保證幼魚的安全，直到長大一些再將其放回河裡，藉此增加牠們在野外的數量。