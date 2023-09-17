美國一名女子近日在公園內發現一隻詭異鱷魚，牠的上頜整塊消失不見，露出原本應該藏在口腔內部的白色舌頭，專家推測，牠應該是因為和同伴打架，或中了人類設置的陷阱，導致鼻子連帶整塊上頜都被扯了下來，可能造成未來進食困難，目前鱷魚已經被獵捕者捕獲，並被送往當地的野生動物護理機構。

Alligator missing upper snout captured after terrorizing Florida park: 'My brain couldn’t comprehend that' https://t.co/Dd47vaqoVH via @nypost — Robert J Kingsbury (@RobertJKingsbu1) September 15, 2023

根據《紐約郵報》報導，美國一名女子坎特（Eustacia Kanter）近日在佛州桑福德（Sanford）的威爾森公園（Wilson’s Land Park）發現一隻外型奇特的鱷魚，從她分享的照片中可以看到，這隻鱷魚眼睛以下的上頜整塊消失，露出口腔內部白色的舌頭，坎特驚訝表示，「起初我的腦袋無法理解牠的上頜缺失了，當反應過來後，我為牠感到難過。」

野生動物復健師蒂特林頓（Kim Titterington）受訪指出，通常野生動物臉部受損、肢體缺失、尾巴缺失，甚至缺失一小塊下巴都屬於常見現象，然而像這隻鱷魚一樣失去了整個臉部的狀況是非常極端、罕見且令人震驚的。

蒂特林頓推測，造成鱷魚上頜缺失的原因，很可能是因為牠和其他鱷魚打鬥的結果，或是被人類設置的陷阱困住，導致整塊上頜被扯了下來；蒂特林頓擔心，隨著鱷魚的年紀增長，牠會難以進食，因為牠無法捕捉體型更大的獵物，並且很容易受到攻擊，「牠想要制服、吃掉更大獵物的能力已經到此為止了。」

報導指出，這隻鱷魚已經於9月14日被獵捕者弗林（Jerry Flynn）捕獲，並將其送往當地的野生護理機構，弗林透露，這隻鱷魚除了臉部缺失外看起來很不錯，「牠沒有挨餓，反而還很胖。」