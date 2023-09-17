泰國一名居民近日在住家花園發現一條長達3.9公尺的眼鏡王蛇，牠正在吞食剛剛獵捕到的巨蜥，居民見狀嚇壞了，急忙向專業捕蛇人求助，對方抵達現場後，徒手壓住眼鏡王蛇的脖子，迫使牠吐出巨蜥屍體，隨後將其帶往安全區域放生。

根據《Longview News-Journal》報導，泰國甲米府一名居民9月13日在自家花園發現一條長達13英尺（約3.9公尺）的眼鏡王蛇出沒，牠正張大嘴巴緩慢吞食著剛剛獵捕而來的巨蜥，巨蜥的身體已經進入到牠的喉嚨處，只剩下後腿和尾巴還留在外面，居民見狀十分驚恐，於是急忙打電話向當地的捕蛇單位求助。

捕蛇人圖利亞蘇克（Panya Tulyasuk）抵達現場後，先觀察了一陣子眼鏡王蛇的狀態，接著從牠的身後徒手捕捉，慢慢地將巨蜥屍體從牠的喉嚨擠出，眼鏡王蛇被迫吐出沾滿黏液的獵物，身體似乎也因此變得比較虛弱，面對捕蛇人的抓捕並沒有反抗，而是溫順地被人拖走。

圖利亞蘇克指出，這條眼鏡王蛇重約15公斤，最後被安全放生回野外。而目睹眼鏡王蛇進食現場的居民受訪時仍心有餘悸，「我看到我家旁邊草地上有東西在地面上拖著移動，所以我拿手電筒去查看，當看到眼鏡王蛇在吃巨蜥時，我嚇得要死，不過我也很幸運，牠找到了其他可以吃的東西，所以沒有攻擊我。」