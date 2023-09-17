近日網路上瘋傳一段駭人影片，有民眾目擊一顆「詭異人頭」橫倒在沙灘上，更可怕的是，這顆人頭還自行緩慢移動，畫面十分獵奇。仔細觀察後才發現，原來這是一顆塑膠人頭，裡面住著一隻寄居蟹，真相曝光讓網友悲痛表示「都是人類的錯」。

大陸微博近日瘋傳一段影片，畫面中可見，一顆詭異的紅髮人頭在沙灘上緩慢移動，乍看之下有點驚悚，不過仔細看會發現，原來是一隻紅色寄居蟹把塑膠人頭當作容身之處，一步一步拖著假人頭往大海方向走去。

影片曝光後網友全看傻了，坦言若是不知道假人頭裡面住著寄居蟹，半路看到它橫倒在沙灘上爬行，真的會當場嚇到腿軟，「跟鬼片一樣」、「求你選個正常一點的東西寄居啊」。不過也有人痛心表示，會出現這幕獵奇景象都是人類的錯，不僅亂丟垃圾，還隨意撿拾沙灘上的貝殼當作紀念，導致寄居蟹找不到適當的殼，只能將廢棄物當成家。

過去也有人目睹一隻椰子蟹在地上爬行，但背上頂著的不是一般貝殼，而是一顆「無眼娃娃頭」，搭配毛毛的蟹腳，乍看非常嚇人。