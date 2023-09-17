宏都拉斯一名3個月大的男嬰因為嚴重發燒過世，家人在當天就將他安葬，未料4天後有人經過墓園時，聽到裡面竟傳出嬰兒哭聲，嚇得立刻通知男嬰家人，他們瞬間燃起希望，把男嬰從墓中挖了出來，並帶到醫院檢查，結果仍是沒有生命跡象，只能悲痛地將孩子再次埋回墓中。

Baby dug out of grave after passerby 'heard it crying four days after burial' https://t.co/GCSnkBiQ3I pic.twitter.com/VrZfpfTArr — The Mirror (@DailyMirror) September 16, 2023

根據《鏡報》報導，宏都拉斯一名剛出生3個月的男嬰，因為嚴重發燒在9月10日被宣判死亡，家人在過世當天就將他下葬，豈料4天後，男嬰家人的親友經過墓地時，竟聽到裡面傳來嬰兒的哭聲，懷疑男嬰的死亡可能是一件烏龍，於是急忙將這件事通知家人。

男嬰家人們聽到消息後燃起希望，決定將男嬰從墓中挖出來檢查，從網路上流傳的影片可以看到，當男嬰被抱出來時，有2名家人在一旁拚命祈禱，希望他可以死而復生，另一名家人則把手放在男嬰身上，試圖尋找他的生命跡象，但男嬰始終沒有任何動靜。

隨後家人們將男嬰送往醫院進行詳細檢查，最終的結果仍是「沒有生命跡象」，經歷第二次痛失孩子悲傷的家人們，只能難過地把他再度埋葬回墓中。報導指出，醫生推測男嬰可能經歷了僵直現象（Catalepsy），這是一種神經系統疾病，造成肌肉僵硬或暫時喪失對外部刺激的反應能力，當僵直現象發作時，男嬰在幾分鐘或幾小時內無法動彈，且呼吸、心跳等生命徵象都低到難以檢測，可能造成最初的誤判。