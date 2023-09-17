大陸考古團隊在商朝王都遺址「殷墟」挖掘出許多貴族墓葬，其中一處墓葬出土了極其特別的青銅器，上面刻有一個像是笑臉的神祕符號，且在另外10多片甲骨上也有相同圖案，考古學家研究後發現，這個神祕笑臉其實是一個人名，且他生前是在商朝有著崇高地位的「貞人」，負責國家的占卜大事。

大陸央視紀錄片《甲骨王朝》介紹，殷墟是商朝後期王都遺址，位於現今河南安陽市，在這裡發掘的眾多貴族墓葬中，以M94號墓最為特別，因為墓中出土的青銅器上刻有一個類似笑臉符號的神祕字符。

考古學家持續挖掘、研究後發現，另外10多片甲骨上也出現了這個神祕笑臉，雖然數量不算多，但可以從中找出一個規律，每當出現「神祕笑臉」時，後面總會跟著一個「貞」字，前面則是一個「卜」字，專家由此確認，這個神祕笑臉其實是一個人名，也就是M94號的墓主人，而他生前的職業為占卜主持人，類似於《周禮．春官宗伯第三》中所記載的占卜史官。

同時也可以確定他是商朝貞人集團中的一員，根據目前已出土的甲骨紀錄，商朝的貞人有100多名，當時人們對於占卜極其癡迷，因此不管大小事都需要通過占卜決定，而貞人就是在占卜中向神靈提出疑問、與神靈溝通的人，有時也會代替君王宣告神命。

河南大學甲骨學與漢字文明傳承發展研究中心主任王蘊智指出，貞人的地位在當時非常高，雖然是超脫於商王武丁的一部分神職，但又屈從於商王日常生活的需要，可以說是一種商王的代理人。然而貞人雖然陪伴商王朝度過最鼎盛的時期，卻也在王朝覆滅後急促地告別了歷史舞台。