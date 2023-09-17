美國一名男子近日拍攝到山獅獵捕麋鹿寶寶的畫面，只見一獅一鹿在草地上奔跑、追趕，圍繞在四周的麋鹿群就像是觀眾一樣，冷靜地看著同伴遭遇危機，過程中麋鹿寶寶為了保命，試圖跳過設置在草地上的圍欄，卻不慎卡在上面，最終仍未逃過死劫，被山獅狠狠地咬住脖子。

根據外媒報導，美國一名男子懷布倫（Jerritt Wybron）日前在亞利桑那州拍攝到一段殘忍影片，從畫面中可以看到，草原上有一大群麋鹿群正在休息、吃草，在牠們的正中間卻出現一陣騷動，一隻麋鹿寶寶奮力向前狂奔，身後還有一隻山獅緊追不捨。

麋鹿寶寶為了活命使出渾身解數，試圖跳過設置在草地中間的圍欄，山獅見狀放慢了腳步，似乎想要放棄獵捕，結果下秒麋鹿寶寶就卡在圍欄上面，不管怎麼努力都跳不過去，山獅自然不會放棄大好機會，立刻衝上前咬住麋鹿寶寶的脖子，而周遭的麋鹿群則冷眼旁觀同伴的死亡。

獵捕麋鹿雖然對山獅來說輕而易舉，但這次獵捕的特別之處就在圍欄給予山獅的幫助，這種現象不常被人記錄下來，因此懷布倫對於能拍攝到這樣的畫面感到興奮不已，「這是一生只有一次的時刻！麋鹿的模樣和尖叫聲將永遠烙印在我的腦海中。」

報導也指出，雖然對大部分的野生動物而言，跨越圍欄並不會造成影響，但在某些案例中，對野生動物卻是致命的，比如在2015年，一隻巨大的麋鹿試圖跨越圍欄，卻意外被絆倒、不幸死亡。