近日網路上瘋傳一段駭人影片，只見豬雞一起共食，沒想到大豬公竟然一口將餐盆裡的小雞給生吞了，讓全程目擊的母雞和飼主當場傻眼，網友看了也錯愕直呼，「母雞怎樣都沒想到，飯吃著吃著孩子就沒了」。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一戶農家飼養的家禽和家畜正在一起用餐，只見一隻大豬公和一隻母雞分別站在飼料盆的兩側，分頭進食，食盆裡的一隻黃色小雞也低著頭吃飼料，畫面看起來相當和諧。

不料大豬公吃到一半突然用鼻子撥弄了一下小雞，接著三兩口就將小雞吃下肚，吃完後淡定地看了母雞一眼又若無其事地埋頭吃著飼料，突如其來的變故讓母雞當場傻眼，立刻停止進食，還向後退了一步，似乎還在釐清孩子怎麼憑空消失了，而這一幕全被飼主拍了下來。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「突然就加菜了」、「母雞怎樣都沒想到，飯吃著吃著孩子就沒了」、「小雞走到豬的盲區不幸喪命」、「母雞搖了搖頭，以為自己眼花了」；不過也有人見怪不怪，「豬是雜食動物什麼都吃，甚至還會吃人」、「都送到嘴邊了，哪有不吃的道理」。