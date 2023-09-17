甲骨文又稱甲骨卜辭，是商朝晚期王室用於占卜、記事而在龜甲或獸骨上契刻的文字，大陸考古學家在商朝王都遺址「殷墟」中出土了許多甲骨文，其中一片卜辭上，記載著歷史上最早的一次車禍事故，當時商王武丁駕馬車外出，卻意外翻車，導致馬車上的人都倒在車下。

大陸央視紀錄片《甲骨王朝》介紹，殷墟是商朝後期王都遺址，位於現今河南安陽市，占地面積約36平方公里，有50餘座宮殿建築遺址，又可細分為宮殿區、王陵區、手工業作坊區等，除此之外這裡還出土了能幫助人們追溯到3000多年前商朝歷史的「甲骨文」。

考古人員在檢索「車」字的甲骨資料時，發現一條卜辭中記錄了2個生動有趣的「車」字，卜辭內容為「甲午王往逐兕（音同四），小臣由車，馬硪（音同額），攷（音同考）王車，子央亦蹎（音同顛）。」

內容指出，甲午這一天，商王武丁和手下田獵駕車追逐野牛，小臣（官職名）由的馬車車軸突然斷裂，駕車的馬受到驚嚇，導致武丁所在的馬車傾覆，坐在車上的子央也倒在車下。

這條卜辭中的「車」與一般的「車」字不同，分別用「文字畫」的方式記錄車軸斷裂、車廂顛覆於車軸之下的場景，結合其他文字來看，這片甲骨上可能記錄了歷史上最早的一次交通事故。