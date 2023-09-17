萬里長城是重要的世界文化遺產，最早由秦始皇所建造，為了抵禦不同時期的塞北遊牧民族侵擾，歷代君主也紛紛投入修繕，直到明朝開國皇帝朱元璋派遣工匠，在秦長城的基礎上擴建，才又有了現代人熟悉的明長城。不過長城高度只有7.8公尺，看似相當雞肋的防禦工事，究竟能攔住什麼？對此，大陸歷史學者曝光背後3大真實用途，分別為阻擋遊牧民族騎兵、預警以及防止走私。

大陸歷史學者紀連海指出，萬里長城在歷史上具有重要的戰略地位，它在山巒間綿延上萬里，雖然城牆高度僅有7.8公尺，但遊牧民族之所以能夠馳騁沙場，靠的就是戰馬快速的機動性，有了長城的阻擋，戰馬勢必無法翻牆而過，換言之，長城攔的不是人，而是日行千里的戰馬。

其次是長城大多依山而建，且每隔一段距離就會在制高點增建一座烽火台，除了傳遞情報，還有預警作用，能在第一時間發現敵人動向，透過接連點燃的烽火台，迅速將戰情送達到千里之外。

最後則是防止走私，遊牧民族沒有鹽鐵、茶葉及其他珍稀物產，築起長城後，就必須依賴中原商人進行貿易，如此一來官方就有了談判的籌碼，還能從中跟商人收取高額賦稅，充實國庫。