🚨 | Woman filmed 'spreading brother's ashes' into pool at Ushuaia in Ibiza



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西班牙伊比薩島（Eivissa）是不少遊客夢寐以求的渡假勝地，不過近日卻驚傳有一名年輕女子在當地擁擠的泳池內，倒入不明灰色粉末，更拍片坦承那是家人的骨灰，荒誕行徑讓網友們看了錯愕直呼「她瘋了嗎！」

綜合外媒報導，這起事件發生在伊比薩島一間僅接納成人旅客的海灘酒店，根據網路上瘋傳的影片顯示，一名身材豐腴的金髮女子，穿著比基尼站在一間飯店泳池中，跟著音樂扭動身軀，身後還擠滿了正在狂歡的民眾。

不過令人錯愕的是，下一秒女子卻突然開心地打開一罐容器，接著將不知名的灰色粉末倒進泳池中，還在影片貼文坦承那是哥哥的骨灰。

離譜行徑曝光後隨即引爆網友怒火，紛紛留言砲轟「髒死了」、「對死者大不敬」、「現代人愈來愈瘋狂了」。不過也有人開玩笑表示，「我不介意我的骨灰被撒在那裡」、「希望大家以後也這樣對待我的骨灰」、「在伊比薩島的泳池中，骨灰可能不是最糟的東西」。