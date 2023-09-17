美國近日發生一起恐怖的鯊魚攻擊事件，一名38歲男子在佛州一處海灘衝浪，豈料過程中突然有鯊魚出沒，狠狠咬住他的臉部，男子甚至能聽到鯊魚的咀嚼的聲音，耳邊不斷傳來嘎吱聲，所幸鯊魚沒有要置他於死地，沒多久就鬆開嘴巴，轉身離開現場，男子也幸運撿回一條命。

根據《LADBible》報導，美國38歲男子馬克（Mark Sumersett）9月12日早上8點左右在佛州的一處海灘衝浪，當時他落水後正準備爬回衝浪板上，突然出現一隻鯊魚緊緊咬住他的臉，「我感受到一股巨大的壓力，還聽到牠發出的咀嚼聲，就好像一個捕獸夾夾在我的臉上，還不斷嘎吱作響。」所幸鯊魚並沒有真的打算把他吃下肚，過沒多久就主動鬆開嘴巴，離開現場。

馬克原本以為鯊魚還會回頭攻擊，於是緊急跳上衝浪板，不顧頭上不斷向外冒出鮮血的傷口，賣力朝岸邊划去，所幸鯊魚沒有再回來，而他也安全抵達岸邊求救，一名遊客見狀幫忙叫了救護車，救護人員抵達現場後，先進行簡單的急救，隨後送往醫院，馬克的右臉有大片傷口，下巴和嘴巴附近也有幾處傷口，最後總共縫了20針，且之後可能留下疤痕。

馬克受訪表示，雖然身上多了幾道疤痕，但幸運的是他還活著，而且就算經歷了這麼可怕的鯊魚攻擊，馬克仍舊沒有放棄衝浪，並計畫在康復之後立刻回到水中，「我喜歡衝浪，世界上沒有什麼事比衝浪讓我感覺更好的了。」