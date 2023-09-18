近日大陸網路流傳一段逗趣影片，一名女子騎車行經路口時，發現有8隻流浪狗突然一邊吠叫一邊朝她衝了過來，女子見狀立刻停車，卻沒有嚇得逃跑，異常淡定的反應讓狗狗困惑不已，直接傻在原地，雙方僵持一陣子後，女子才忍不住笑出聲，要牠們趕緊「散會」。

影片中可以看到，大陸一名女子晚間騎車行經一處路口，前方突然出現好幾隻流浪狗，不但朝她衝了過來，還不停大聲吠叫，起初女子被嚇到緊急停車，還慌張地說著「走開，走開！」不過並沒有後退、逃跑，流浪狗對女子異常淡定的反應似乎也十分意外，逐漸放慢腳步，表情看起來困惑不已。

雙方在原地僵持了幾秒鐘後，女子率先打破沉默，忍不住笑了出來，反問流浪狗群，「幹嘛呀，兄弟們？」並清點了流浪狗的數量總共有8隻，隨後就要牠們趕快離開現場，「快走，散會！」帶頭的幾隻狗自討沒趣地離開，期間還依依不捨地轉頭看了幾眼。

影片在網路上曝光後，網友看完全都笑翻了，紛紛留言，「你是老大，你說散會就撤！」、「你都喊兄弟們了，肯定是要聚餐啦」、「狗：你不跑起來我們怎麼追？快跑起來啊！」、「敵不動，我不動」、「注意看這女人太狠了」、「狗狗本來想嚇她一下，沒想到這次真的遇到狠角色了」。