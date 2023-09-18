澳洲一名男子在住家門外的白色牆壁上，看見一個疑似樹葉的不明物體，他湊近觀察，發現這個「樹葉」竟會移動，且有一個橘色的小頭從中探出，他好奇拍下不明生物的照片並上網詢問，才得知牠其實是箱蛾的幼蟲。

根據《The Dodo》報導，澳洲男子詹姆斯（Andrew James）日前出門時，在門外的白色牆壁上看見一小團夾雜著樹枝和落葉的不明物體，因為住家附近有不少棕櫚樹，因此一開始他還以為這是樹上的東西，然而仔細觀察後發現，這團不明物體正在緩慢地移動，隨後他看到一顆橙色的小頭從落葉中探出，這才意識到牠其實是一種生物。

不過詹姆斯不清楚這種生物的品種，於是將其拍下照片，分享到當地的論壇上詢問，過沒多久就得到解答，他發現的生物是「箱蛾幼蟲」，這是一種分布在澳洲東部的原生物種，牠們會將身體包裹在具有黏性的絲質外殼中，並在殼外黏上植物、碎屑或沙粒當作偽裝。

為了讓這隻箱蛾幼蟲可以更好地融入環境，不要那麼突出，詹姆斯貼心地將牠移動到花園的草木之間；受訪時詹姆斯直言，這和他以前見過的昆蟲都不同，「我對蛾的生命感到驚訝，這實在讓人很著迷。」

據澳洲博物館（Australian Museum）介紹，箱蛾一生的大部分時間都處於幼蟲階段，時間可能長達1到2年，這些幼蟲會用絲製作「移動房屋」，房屋總共有2個開口，較大的一端用來伸出頭部、胸部以進食或移動，較小的一段則是排出排泄物專用。