近日一位熱愛水生動物的日本網友在水族館拍下一幕有趣畫面，只見日本大鯢（音同倪）張著血盆大口打起哈欠，緩慢開闔的模樣看起來十分呆萌，影片曝光後吸引逾384萬人觀看，更有網友打趣笑稱是「慢速液壓機」。

日本一名推特用戶「@mochi_deepsea」日前在京都水族館捕捉到一幕有趣景象，一隻日本大鯢張著血盆大口打起哈欠，過了十幾秒後又緩緩闔起來，動作堪比樹懶的慵懶模樣，吸引384萬網友點擊觀看。原PO更提到，在2個半小時內就目擊日本大鯢打了2次哈欠。

影片曝光後吸引大批網友熱議，紛紛留言直呼「這是慢速液壓機吧」、「嘴巴裡面空空的樣子好可愛」、「原來大鯢也會打哈欠」、「看著看著也不自覺打了一個大哈欠」、「像極了神奇寶貝」。

日本大鯢俗稱大山椒魚，因為嘴巴跟體寬一樣大，而有了「半裂」的別名，主要棲息在海拔300～700公尺的山間溪流中，目前是日本國寶及一級保育動物。日本大鯢平均身長約40～70公分，大的可達1.5公尺，體形扁長，四肢很短，前肢4指、後肢5趾，趾間有蹼，有一短而側扁的尾巴。特別的是，成年大鯢雙眼退化至身體兩側的肉質皮褶內，不容易看出。