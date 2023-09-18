弱肉強食、適者生存是自然界不變的硬道理，南非克魯格國家公園（Kruger National Park）過去曾被遊客目擊到驚人一幕，只見一群羚羊冒死飛越車陣，嚇得所有車輛緊急停下，就在眾人錯愕之際，下秒突然又竄出一隻獵豹，朝著羚羊逃命的方向窮追不捨，影片曝光後讓網友們看了嘖嘖稱奇。

位於南非的克魯格國家公園，總面積達2萬平方公里，是非洲最大的自然保護區之一，也是著名的旅遊景點，遼闊的草原上生活著無數的野生動物。根據網路上瘋傳的影片顯示，一大群羚羊以驚人的速度，冒死飛越過重重車陣，接著衝進路旁的叢林之中，突如其來的景象讓所有駕駛通通將車子停下來，試圖搞清楚發生了什麼事。

羚羊才剛逃離不久，下秒突然又竄出一隻獵豹緊追在後，這時眾人才驚覺，原來是有追兵在後頭窮追不捨，此時車輛也不敢任意前行，駕駛們紛紛停下車，觀看這幕難得一見的自然界奇景。有幸記錄下過程的遊客珊曼莎興奮表示，「真的是奇遇！在對的時間來到對的地方。我父母都說很忌妒我，因為他們每年都會到克魯格國家公園，但從來沒看過這種事。」

影片曝光後網友也全看傻了，紛紛留言直呼「原以為看到羚羊飛越車陣已經是高潮了，沒想到後頭還出現一隻獵豹，實在太驚奇了」、「這就是大自然的本質」、「笑死！原來趕羚羊是真的」、「大開眼界了」。