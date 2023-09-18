大陸四川一處街道近日施工時，挖土機司機發現疑似古墓的結構，於是停工、通報相關單位，經過考古專家分析，確認地底下埋藏著一座宋朝的平民墓葬，同時還出土了4件陶器和8枚開元通寶銅幣，對於研究當地的喪葬習俗有一定價值。

綜合陸媒報導，四川省德陽市一處街道在8月22日進行土地平整工程，過程中挖土機司機發現疑似古墓的結構，於是急忙停工，並對現場進行保護，同時通報給德陽市考古所，考古所工作人員抵達現場，經過挖掘清理後，確認這是一座來自宋朝的典型磚室墓。

該墓葬呈現縱向雙層券頂（接近半圓的拱形），墓室平面為長方形，長4.4公尺、寬1.9公尺、高1.8公尺，墓壁以單磚平鋪疊砌而成，東、西方的墓壁各設三座壁龕（音同刊），墓底中部有一個腰坑，同時還出土了4件陶罐和8枚開元通寶銅幣。德陽市考古所工作人員何普指出，從墓葬的形制和出土的器物分析，可以判定這是一座平民墓葬，對研究德陽地區的喪葬習俗有一定價值。

無獨有偶，四川成都一處公車站牌在9月4日進行施工，過程中也挖出了一塊古磚，工人懷疑底下有古墓或古建築，於是立刻停工並通報相關單位，專家到場分析後，確認施工挖出的古磚是來自明朝排水溝遺跡的一部分，不過成都考古研究院沒有進一步的考古挖掘計畫，因此暫時採取回填措施，避免文物受到損傷。