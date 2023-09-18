古代帝王駕崩後，會在陵墓中放入大量陪葬品，包含翡翠、瑪瑙、銅器及陶瓷等珍寶，讓不少盜墓賊虎視眈眈，然而要說「盜墓鼻祖」，那就不得不提到被盜墓者公認為祖師爺的曹操，其中一次得手最豐厚的是盜了漢景帝的弟弟、梁孝王劉武的墓塚，到手的財物足以養活軍隊3年。

根據《網易》報導，東漢末年，群雄割據，打仗不僅破壞經濟，本身也會耗費大量財力，然而曹操並不像袁紹一樣家大業大，只好向「死人」借錢。當時著名文學家陳琳就曾在《為袁紹檄豫州》（檄音同席）記載：「操又特置發丘中郎將，摸金校尉，所過隳（音同揮）突，無骸不露。」意指曹操為了與一般盜墓賊做出區別，專門設置發丘中郎將、摸金校尉等軍銜，靠盜墓來貼補軍用。

在曹操的主導下，盜墓頓時成了一種「職業」，其中最大的墓當屬梁孝王墓，整體構造是明十三陵的4倍，裡頭有主殿、寢殿、廚房、冰窖等，四通八達，被譽為「天下石室第一陵」。

梁孝王之所以修建如此豪華的陵墓，是因為某次和哥哥漢景帝閒聊時，對方幾杯黃湯下肚後告訴他，「我死了之後，就讓你當皇帝」，梁孝王當下相信了，所以酒宴結束後就開始為自己修建陵墓，而且是按照帝王級別的樣式修建。只可惜位於芒碭（音同盪）山的陵墓修建完成後，皇位卻不是他的。

根據《藝文類聚》記載：「操別入碭，發梁孝王塚，破棺，收金寶數萬斤」。梁孝王怎樣也沒想到，死後竟被曹操盯上，墓中金銀財寶盜個精光，得手的財物養活了曹操手下的軍隊整整3年。

但也因為曹操生前盜墓無數，擔心死後遭到報復，民間傳說曹操在河北省邯鄲市臨漳縣、磁縣漳河一帶建造「72疑塚」，試圖迷惑眾人。