英國約克郡著名景點「肉舖街」近日拍攝到靈異現象，一輛單車原本停放在空無一人的路邊，卻突然開始自動騎行，移動到街道另一側停下，接著在2秒後倒地，整個過程都沒有任何人出現，有靈異愛好者猜測，可能是當地知名的幽靈「迷失的男孩」出沒，但也有人抱持懷疑態度。

根據《每日郵報》報導，位於英國約克郡的肉舖市場（Shambles Market），近日在社交平台上傳了一段監視器畫面，並發文表示「我們在監視器發現非常奇怪的東西…這段影片讓我們毛骨悚然。」從畫面中可以看到，一輛單車原本停放在空無一人的街道上，明明附近沒有任何人出現，它卻突然開始移動，從街道一側前進到另一側，停頓了2秒左右又瞬間倒地。

靈異體驗團體「Original Ghost Walk of York」的負責人馬克（Mark Graham）指出，肉舖街（Shambles）是一條古老的街道，在這裡有不少靈異傳說，包含能夠穿越時間的門、消失的房子等，「約克充滿許多離奇詭異的事件，其中一個是關於一個男孩的出現與消失，他出現時總是表現得很震驚，並以同樣的方式出沒在5、6座城市，他被稱作『迷失的男孩』，我不知道他是否會騎單車。」

報導指出，約克郡有一段黑暗且血腥的歷史，並衍伸出許多靈異故事，在古城牆內有超過500件鬧鬼事件，因此被國際幽靈研究基金會（International Ghost Research Foundation）評選為歐洲最會鬧鬼的城市。

不過約克超自然現象研究中心（Paranormal Research York）的成員克萊兒（Clare Bryant）對這次的「單車事件」抱持懷疑態度，「你看不到單車從哪裡來，因此不能排除這是一個惡作劇。你不能說任何事情都100%是超自然現象，我們不想斷定這個監視器畫面是或不是，因為沒有足夠的證據。」