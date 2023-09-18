I didn’t know I was pregnant until I saw a foot sticking out of me https://t.co/R17iI98oMe pic.twitter.com/HCiF7P8fhA — New York Post (@nypost) September 13, 2023

英國一名19歲女子懷特（Faye White）在生產前9個月驗孕6次都為陰性，沒想到今年5月下體突然出現一股水流，低頭一看發現「嬰兒的腳」從胯下滑出，才驚覺自己懷孕，所幸最後順利生下女嬰。

綜合外媒報導，住在艾塞克斯郡布雷恩垂區（Braintree）的懷特育有一名2歲的兒子，今年5月6日生下女兒，不過她聲稱在此之前，完全沒發現有孕在身，照常跑趴玩樂，「在生產前的9個月內做了6次的妊娠測試，結果都是陰性」，加上月經一直都很規律，也沒有明顯的肚子，雖曾出現輕度胃食道逆流的症狀，但她也沒有放在心上。

直到今年5月，懷特突然感到一股水流在陰部作祟，原以為是尿道感染，沒想到去廁所查看竟滑出了嬰兒的腳，嚇得緊急叫救護車。她事後仍餘悸猶存，「孩子實際上已經掉出來，而我正處於分娩的狀態…從我破水到最後生下小孩，前後只花了2個小時，一切都太快了！」

雖然懷特最終順利誕下女嬰，但由於孩子卡在母體約9分鐘，因此患有輕度缺氧缺血性腦病變（HIE），被緊急送到新生兒加護病房治療10天才出院。懷特坦言，女兒的誕生是個奇蹟，讓她的生活開始變得更加充實、忙碌，然而未來不會想要再有孩子，計畫進行結紮手術。