在不少以古代戰爭為主題的影視作品中，經常能看到士兵或將領舉著大旗的畫面，然而打仗明明是耗體力、人力的事情，為何還要舉旗呢？事實上，軍旗是戰場上最重要的指揮工具之一，不但能藉此識別敵軍、友軍，統帥還能靠著軍旗指揮陣型、傳遞命令。

根據《國家人文歷史》報導，軍旗是古代戰場上最重要的指揮工具之一，軍隊的指揮在晚上要靠鼓聲，白天則是靠軍旗。軍隊的統帥一般會配一面巨大的旗幟作為象徵，這種旗稱作「大旆（音同配）」，又叫作「旄（音同毛）旆」，是用動物皮毛、羽毛裝飾的貴重旗幟。

有的統帥則直接使用將領旗，也就是把主帥的姓氏寫在旗面上，像在《三國演義》中，只要看到旗幟上寫著「關」，就知道是關羽的部隊，寫著「張」則是張飛的部隊。另外，統帥身邊還會配備信號旗，傳令兵揮動信號旗用旗語（透過旗幟傳遞信號的溝通方式）傳遞主帥的命令，或是舉著信號旗跑去找各營將領當面傳遞主帥命令。

通常古代戰場習慣將軍隊分為前營、後營、中營、左營、右營，每個營都以不同顏色的旗幟代表，且根據五行理論「青龍白虎掌四方，朱雀玄武順陰陽。軍前宜捷，前用朱雀；軍後宜殿，後用玄武；軍左為陽，左用青龍；軍右為陰，右用白虎。」旗幟的顏色大多是固定的，前營用紅旗，中營用黃旗，左營用藍旗，右營用白旗，後營用黑旗。

而統帥會根據戰場變化，通過對不同顏色旗幟的運用，來指揮各營協調作戰，像是當統帥命令五色旗幟全部舉起，就代表五營將領必須按照戰前指定的位置擺好陣型；當統帥命令只舉起紅旗時，前營就要準備聽取號令指揮變動。