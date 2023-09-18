依照民間習俗，都希望人死後，墳墓上能綠草如茵，意味著地氣旺盛，後代子孫能興旺發達，不過身為近代史上最有權勢的女人，慈禧太后的陵墓卻是寸草不生，不少人猜測她是壞事做盡，所以遭受因果報應，但大陸歷史學者指出，慈禧的墳頭不長草，其實是她刻意為之，背後原因有點荒唐。
慈禧太后把自己的陵墓看為是靈魂轉世的場所，所以生前花了40年打造陵墓，死後被風光大葬。不過讓外界詫異的是，她的陵墓卻常年寸草不生，以至於有人猜測她是壞事做盡，墳頭才會光禿禿一片。對此，大陸歷史學者紀連海指出，慈禧的墳頭之所以不長草，是因手底下養了一群半仙術士，這些人平時沒事就交流一番，尤其是在修建陵墓這件事上，慈禧更是對他們言聽計從。
在某一次的視察過程中，一位風水師神神秘秘地湊近慈禧，告訴她一旦死後，陵墓絕對不能長草，否則到了陰間也不會安寧，一番話把慈禧嚇得不輕。當天晚上慈禧就夢見自己在陰曹地府裡落草為寇，隔天一大早便緊急將工匠們全數召來，要他們窮盡一切辦法，讓陵墓墳頭永不長草。
面對慈禧的無理要求，工匠們感到十分為難，但就怕事情搞砸了會掉腦袋，只好不斷翻閱古籍，最終找到一個好辦法，那就是將泥土混入硝石、硫磺一起翻炒，便可讓土壤寸草不生。於是幾百個大鐵鍋輪番上陣，日夜炒土，只為了能夠交差，好在成效不錯，這也是慈禧墳頭百年來不長草的真正原因。
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