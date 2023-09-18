國外一名女子和男友買下一棟老房子，近日整修時，在壁爐下方煤氣管道內，發現一個隱密的空間，放有幾樣物品和一個信封，他們好奇將信封打開查看，裡面竟裝滿了百元美金鈔票，清點總金額為2300美金（約新台幣7.3萬），讓兩人都十分驚喜。

根據《太陽報》報導，國外一名女子史蒂芬妮（Stephanie Kaye）前陣子和男友買了一棟建於20世紀50年代的房子，目前正在進行重新裝潢，未料剛從客廳開始整修，他們就沿著壁爐下方的煤氣管道找到一個小空間，裡面放置了包含老鼠夾在內的幾樣物品和一個信封袋，兩人又驚又喜，立刻打開信封查看，發現裡面放了一大疊的百元美金鈔票，清點後發現總金額為2300美金。

事後史蒂芬妮將這次的發現拍成影片上傳到TikTok，引發網友熱烈討論，有眼尖的人發現，這些紙鈔是近幾年才生產的新鈔，對於影片的真實性產生質疑，不過史蒂芬妮解釋，雖然房子的屋齡很高，但在過去十年內有人居住，前任屋主則是在2年前過世，「我並沒有說它閒置了幾十年。」

無獨有偶，西班牙一名建築工人買下一棟廢棄40年的房子，並在重新整修的過程中，在牆壁裡發現6個裝滿現金的罐頭，拿出來清點後發現金額高達4萬7000元英鎊（約新台幣189萬），可惜的是這些鈔票都是2002年以前在西班牙流通的比塞塔（Peseta），銀行無法將其兌換成新鈔，所幸之後他想盡辦法，將一部分換成現在流通的歐元，順利賺得3萬英鎊（約新台幣120.8萬）。