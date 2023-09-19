哈士奇經常做出無厘頭行為，讓主人看得哭笑不得。泰國一名飼主發現關在鐵籠內的哈士奇不斷發出嗚咽聲，趕緊跑過去查看，發現愛犬頭部卡在籠門底下，於是試圖開門營救，未料哈士奇看到主人靠近後，馬上自行脫困，讓主人瞬間傻眼。

泰國阿瑜陀耶（Ayutthaya）一名飼主養了隻德國狼犬與雌性哈士奇「茉莉」（Molly），日前他聽到關在鐵籠的狗狗發出嗚咽聲，擔心毛小孩發生意外，趕緊跑過去查看，發現茉莉的頭竟卡在鐵籠門底下動彈不得，眼神看似相當無助。

飼主擔心茉莉受傷，趕緊開門營救，未料手才剛放到門上，哈士奇就自行脫困，與另一隻德國牧羊犬咧嘴傻笑，似乎在說「成功騙到主人來開門」，飼主看了哭笑不得，將過程分享至網路，不少網友笑說「狗界最佳影后」、「不愧是哈士奇，這隻血統很純」。

飼主提到，當時真的以為茉莉出事了，因為牠發出像受傷的聲音，「沒想到正當我要打開門時，茉莉卻突然跳起來，我不知道牠怎麼學會這種招數，也許是牠意識到如果受傷了，主人一定會衝過去營救，牠真的非常聰明，不過也很頑皮」。