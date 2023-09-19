近日一段影片在網路上引發熱議，美國一名女孩前往診所治療頭蝨，當醫師翻開她的頭髮檢查時，發現裡面竟有上百隻頭蝨在爬動，還產下了數不清的蟲卵，導致女孩的頭髮全黏在一起，狀況十分嚴重，所幸經過醫師4個階段的清理，她的頭髮和頭皮又重新恢復健康。

根據《每日星報》報導，美國德州的一名女醫師經常在TikTok帳號「The Lice Angels」上傳幫助人們清理頭蝨的影片，最近一名小女孩來到診所，檢查發現她的頭髮裡不但藏有數量眾多的頭蝨，還有數不清的蟲卵，「這些蝨子已經在她頭上很多年。」當鏡頭特寫女孩的頭髮時，可以清楚看到數百隻頭蝨在裡面爬動。

由於頭皮上成了頭蝨們的「產卵天堂」，導致女孩的頭髮全黏在一起，變得雜亂不堪，女醫師對她的狀況同情不已，最終決定免費幫忙處理頭蝨。從影片中可以看到，醫師細心地替女孩清理頭髮，起初洗下來的水都是深棕色的，最終經過4個階段的清理，才終於將頭蝨和蟲卵全部移除乾淨。

網友們看到影片都很震驚，紛紛留言，「現在輪到我的頭開始發癢了」、「家長怎麼能允許這種事情發生這麼久？」、「肯定還要對家裡進行一次大掃除，不然之後還是會再感染頭蝨」、「如果是我就直接剃光頭了」、「她是怎麼帶著一頭頭蝨正常生活這麼多年的？」、「光看影片就覺得頭很癢了」。