國外一名遊客日前到南非大型野生動物保護區旅遊，發現一隻南非長角羚，但牠的外型卻與其他同伴不同，雙角並未正常往上生長，其中一角竟向後彎曲，甚至插進牠的脖子，儘管脖子受傷了依舊生龍活虎，讓遊客驚呼連連。

根據《Latest Sightings》報導，47歲文特爾（Pieter Venter）日前至南非卡格拉格帝邊境公園（Kgalagadi Transfrontier Park）旅遊，當時開車經過一水坑時，發現許多動物正在休息，其中還有一隻南非長角羚（Gemsbok），仔細一看卻發現牠的角竟長歪了。

文特爾提到，南非長角羚的其中一角向後彎曲，直接插進牠的脖子，並從另一側穿出來，看起來非常難受，但牠依舊能自由活動，「我們很想提供幫助，但礙於不能干擾大自然，經過一番掙扎後，最後選擇繼續旅程，做這個決定真的非常困難，但不得不這樣做」。

文特爾坦言，南非長角羚的角長歪屬於罕見狀況，「我以前從未見過這種事情，這也提醒我們，時刻留意大自然的變化，會遇到意想不到的奇蹟」，當時他確實很想幫助大羚羊，但有時必須順其自然，這也是大自然運行的規則。