巴西一隻黑色流浪犬被車撞到後送到獸醫院急救，豈料獸醫在檢查過程中察覺不對勁，發現牠的身上竟同時具有狗和狐狸特徵，經過科學家的DNA分析，發現牠確實是河狐和狗雜交而來的野生犬類，同時也是狐狸和狗首次有紀錄的雜交案例。

First ever dog-fox hybrid discovered in the wild



The animal was discovered after being hit by a car and taken to a vets in 2021, but staff couldn't work out if the young female was a dog, or a fox. pic.twitter.com/uNQsyQRffI — Pubity (@pubity) September 16, 2023

綜合外媒報導，2021年在巴西南大河州的瓦卡里亞（Vacaria），一隻有著大耳朵的黑色流浪犬因為被車撞到而送進獸醫院治療，然而獸醫檢查後發現，這隻「狗」的身上擁有不尋常的特徵，牠的體型和中型犬差不多，有一對又大又尖的耳朵、長且烏黑的鼻子、突出的棕色眼睛和厚厚的黑棕色毛髮，身上還帶有白色和灰色的斑點。

科學家研究了這隻流浪犬的DNA，結果顯示牠一隻狗和狐狸混血而來的野生犬類，母親為河狐（Pampas Fox），父親則是一般家犬，專家指出，這是首次有紀錄的狗和狐狸繁殖的案例，並將其命名為「graxorra」和「dogxim」。

研究人員表示，「dogxim」的外表看起來像狗又像狐狸，行為模式也與兩者相似，牠以活的齧齒動物為食，會像狗一樣吠叫，但對人類很警惕，照護人員芙拉維亞（Flávia Ferrari）透露，「牠不像狗那麼溫馴，卻也缺乏野生犬科動物的攻擊性，牠個性害羞、謹慎，通常喜歡遠離人群。」不過隨著時間推移，「dogxim」逐漸放下戒心，「在某些時刻牠允許人類觸摸、和牠互動，有時也會玩玩具。」

儘管為了治療，「dogxim」在送醫不久後就已經結紮，但研究人員相信，牠具有生育能力。「dogxim」康復後被轉移至位於聖保羅州聖瑪利亞市的保護中心，不過可惜的是，牠在今年因不明原因死亡，而關於牠的研究結果則被發布在科學期刊《Animals》。