在餐廳內用餐時突有動物闖入，肯定會把客人嚇壞。日本一名顧客近日到速食店麥當勞用餐，一隻鴿子竟闖入店內四處亂竄，顧客趕緊找店員幫忙，豈料對方並不慌張，徒手一抓生擒鴿子，動作超迅速，全場拍手歡呼。

日本社群平台X（原推特）帳號@mei_situation近日分享一段影片，當時有許多顧客在麥當勞用餐，未料門外一隻鴿子竟闖了進去，牠似乎也受到驚嚇，不斷在餐廳內亂飛，顧客嚇得趕緊逃開，沒有人敢靠近，一名男店員得知後，拿著掃把跑過去查看。

男店員看準鴿子飛到面前，跳起來徒手抓住鴿子，隨後帶到門外放生，整段過程俐落又迅速，顧客們拍手鼓掌。影片累積160萬觀看次數，不少網友表示「這名店員應該有養鳥，動作才能這麼快」、「經理：現在有肉能做炸雞了」、「鴿子真的不好抓，之前我與朋友嘗試捕捉，費了一番功夫用網子才抓到，但我們3人早已滿頭大汗」。

美國紐約一間酒吧也曾出現動物誤闖的狀況，當時一隻「負鼠」（Opossum）跑進店內，由於牠全身灰色，體型又比一般家貓還大，許多人誤以為是巨型老鼠，嚇得放聲尖叫，所幸一名勇敢的女顧客出手幫忙，順利抓住負鼠並帶到酒吧外放生，才結束這一場驚魂。