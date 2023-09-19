大陸山東一艘漁船出海工作時，在海面上發現一具巨龜屍體，於是立刻通報相關單位，經過專業人士辨認，確定為棱皮龜的屍體，因為死後腸道內釋放腐敗氣體，氣體的密度又小於海水，才造成屍體漂浮在海面上，而不是沉入海底的現象。

根據陸媒報導，山東青島西海岸一艘漁船近日在薛家島附近海域，發現海面上漂浮著一具巨型海龜屍體，體長約2公尺，雙目緊閉且體表多處腐爛，經青島西海岸新區海洋發展局工作人員辨認，確認該海龜的品種為棱皮龜，是大陸國家一級保護動物。

工作人員指出，棱皮龜屍體漂浮在海上的原因，是因為牠們死後，腸道內會散發腐敗氣體，氣體的密度小於海水，因此龜類死亡不會立刻沉入海底。由於沒有辦法取得該具龜屍，所以暫時無法確認是否為正常死亡，工作人員強調，棱皮龜屍體有重要的研究價值，呼籲在附近活動的漁業者，如果有發現屍體的下落，就要立刻通報相關單位。

棱皮龜又稱革龜，外型特徵為頭大脖子短，具有排列複雜且不規則的鱗片，四肢呈船槳狀，前肢長後肢短，尾巴短小，全身呈漆黑色或暗褐色，散布著白色的斑點，牠們的龜甲並非純粹的骨頭，全部軟化為膠質，硬度不如一般烏龜，龜甲上有7條縱棱，棱間微凹如溝，腹甲則有5條縱棱，這也是名字「棱皮龜」的由來。

棱皮龜有「龜中之王」的稱號，是龜類動物中體型最大的物種，目前被媒體報導過，最大的一隻棱皮龜是在英國威爾斯西海岸的沙灘上發現的，牠的背甲長度超過2.6公尺，體重達916公斤。