美國科羅拉多州出現一頭生重病的黑熊，民眾發現後趕緊通報相關單位，無奈牠的病情太嚴重難以治療，最後只能安樂死，但當局解剖後發現，黑熊病重原因是牠的腸道塞滿垃圾，進食後無法吸收養分，腹痛到難以再吃東西。

根據《CNN》報導，科羅拉多州公園及野生動物管理處（CPW）接獲民眾通報，指園區內出現一隻雄性黑熊，身體看似非常虛弱，負責人員到場確認，發現黑熊嘴邊有泡沫，但與狂犬病特徵不符，而且雙眼浮腫，表示牠遭到感染，還有明顯腹痛問題，每走20、30碼（約18至27公尺）就必須躺下。

CPW發言人李文斯頓（John Livingston）提到，黑熊身體狀況不樂觀，最終只能實施安樂死，進行屍檢發現，牠的腸道內塞滿垃圾，例如餐巾紙、濕紙巾、塑膠袋等無法消化的物品，垃圾阻止養分吸收，黑熊就算吃再多也沒用。另外CPW區域經理斯拉拉（Rachel Sralla）也表示，黑熊從內爛到外這麼久一段時間，是一種非常可怕的死亡方式。

李文斯頓進一步提到，黑熊體重約400磅（約181公斤），身上有許多脂肪，意味牠死前已挨餓數月，「不斷吃進食物卻無法分解，黑熊死時承受劇烈疼痛，真的非常恐怖」，最後呼籲住在山區城鎮的民眾應妥善處理垃圾與食物，熊不僅聰明且記憶好，能聞到5英里（約8公里）以外的東西，若將垃圾或食物隨意棄置於戶外，可能會引來熊靠近，出現誤食而喪命的狀況。