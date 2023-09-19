大自然的世界充滿奧妙。日本電視節目近日介紹名為「扁蟲」的生物，牠們原本雌雄同體，能夠自體受精，但如果要進行異體受精時，扁蟲就會展開一場「生殖器大戰」，獲勝方能夠將精子注入對方體內，落敗方則要承擔產卵、照顧後代的責任。

日本綜藝節目《鐵腕DASH》近日請來生物學家到海邊進行調查，找到一種名為「扁蟲」的生物，扁蟲是一種海底無脊椎動物，生物學家指出，牠們通常是雌雄同體，然而在繁殖期間要進行異體受精時，就會利用雄性生殖器，以一種名為「陰莖擊劍（Penis fencing）」的特殊方式決鬥，雙方將生殖器作為武器，率先插入對方身體的即為獲勝，並趁此機會把精子注入對方的體內，而輸的一方則變成雌性，需要負擔產卵和養育後代的責任。

節目播出後，許多網友對於扁蟲的交配方式大開眼界，紛紛笑說，「身為一個人類，實在很難想像那個畫面」、「這是什麼神奇的設定」、「這個交配方式有點太瘋狂了」、「我在奶奶家看電視，節目突然講到『陰莖擊劍』，家裡的氣氛整個降到極點」。

另外根據國立台灣大學「CASE報科學」介紹，歐洲的研究團隊發現，有些扁蟲在找不到伴侶時會選擇「自體受精」，扁蟲的雄性生殖器位於身體尾端，雌性生殖器位於身體中間偏下，為了完成傳宗接代的使命，單身的扁蟲會將身體折起來，利用尾端的生殖器將精子注入頭部，精子再自行游動到卵巢，藉此完成自體受精。