大陸考古學家在山東兗（音同眼）州市發現新石器時代遺址「大汶口文化」，除了出土大量墓葬、房址、石器及骨器等，另外還有鱷魚的殘骸，經過研究發現，史前人類將鱷魚視為食物，而這種鱷魚特徵與現代僅出沒於長江中下游的揚子鱷相同。

根據《山東衛視》報導，山東省兗州市王因村出土「大汶口文化」，距今5000多年歷史，考古學家從1975年到1978年進行7次發掘，發現墓葬899座、房址14座、灰坑423座及大量石器、骨器、陶器等，此外還有至少20個鱷魚頭骨殘骸和皮下骨板。

考古學家以鱷魚的下頜骨長度判斷，大的體長約1.5公尺以上，小的則是1公尺左右，鱷魚殘骸有些被燒焦，有的則是遭打碎，與其他食物及垃圾放在一起，顯然當時的人將鱷魚視為食物，把鱷魚剝皮並吃下肉，遺骸則隨意丟棄在旁邊。

考古人員拿鱷魚殘骸與大陸中國科學院收藏的各種鱷類骨骼標本做比較，發現其特徵與現代的揚子鱷相同，不過揚子鱷僅出現於長江中下游區域，長年穴居於溫暖潮濕的河、湖及沼澤中，與現在山東兗州的自然環境差很多，經過一系列研究發現，大汶口文化時期的氣候與環境適合揚子鱷生存，因此能從距離不遠的河流湖泊中捕獲。