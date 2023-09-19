古裝劇中的角色幾乎每天都穿著長袍、長裙，姿態十分優雅，然而衣襬卻經常在地上拖來拖去，難免讓人擔心他們很容易踩到而跌倒，大陸央視節目《遇鑒文明》介紹，古人在穿著寬袖長衣時也相當注重功能性，因此不同朝代會想出不同的解決辦法，以免造成行動不方便。

清華大學美術學院副教授賈璽增指出，古代服飾的版型衣袖十分寬大，比如湖北江陵馬山一號楚墓，是目前為止能夠見到最早的古代服飾實物，裡面出土的「戰國小菱形紋錦面錦袍」，衣長200公分，通袖長（手臂平舉，從一側指尖到另一側指尖的長度）更達345公分，是臂展長的2倍，然而墓主人的身高卻只有150多公分，由此可以間接證明古代服飾寬衣大袖的版型特徵。

然而衣服過於寬大、衣襬太長，容易造成行動不方便，古人為了解決這個問題，在不同的朝代都有應對的方法，比如魏晉時期的人們將鞋子變形，鞋底的前端向上翹起，能夠將衣襬托在鞋子之上，避免踩到而跌倒，同時這樣的改造也使得整套服飾的禮儀性增強，走起路來也變得更加優雅。

不過《國家人文歷史》曾發文指出，事實上這種寬袖長襬的衣服並不是常見服飾，通常只有文人、貴族才有機會穿到，而且頻率也不像電視劇演的那麼頻繁；至於普通百姓因為要工作，通常會穿著短袖，或是把袖子捲起來再用臂繩綁住，以方便做事。