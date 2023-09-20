大陸北京一名飼主養了一隻英國短毛貓，但愛貓卻不知天高地厚，日前偷溜出門挑戰野貓，慘被打趴在地，全身是傷回家，主人調閱自家附近監視器，才看到愛貓的狼狽模樣，讓他哭笑不得，之後將影片分享至網路，引發網友討論。

北京一名王姓飼主養了隻英國短毛貓，他說愛貓每天在家耀武揚威，也不知道自己的斤兩，近日看到屋外出現流浪貓，竟跑出去偷襲對方，沒想到慘被打趴在地，受了點皮外傷，他調閱住家附近監視器才知道真相，之後帶愛貓到醫院治療。

王姓飼主提到，平時他會餵養流浪貓，在自家門前放飼料給牠們吃，更開玩笑說，「野貓看到我們餵食的份上，才不跟愛貓計較了，這下要給野貓多開罐頭道歉了，感謝牠『爪』下留情，否則家貓的傷勢不會這麼輕」，他也將此事分享於社群平台。

不少網友笑說「還敢挑釁『貓中戰神』的狸花貓，是多想不開啊」、「以前我學校的流浪貓常在同學面前賣萌，但遇到流浪狗時，兇起來可是很恐怖的」、「我家的貓也是出去被野貓打，結果自己後腿亂蹬，爪子直接掀起來，地上全是血和毛」、「人家野貓是混過社會的，家貓也敢惹啊」。