南美洲國家哥倫比亞近日發生死亡意外，一名女子和家人到海島度假，下水游泳時卻遭船隻撞擊，四肢捲進螺旋槳內當場被扯斷，雖然船長發現後急忙將她送往醫院，女子最後仍因失血過多不幸死亡。事後船長向警方自首，稱因為沒有看到女子在水下，才會開啟引擎，造成這起意外。

Colombian student Yurany Vanegas Peña, 24, dies after her limbs are ripped off by boat propeller while swimming with her family https://t.co/jTzxml04hP pic.twitter.com/xAPe9wVatQ — Daily Mail US (@DailyMail) September 12, 2023

根據《每日郵報》報導，這起死亡意外發生在9月8日，24歲女子尤拉妮（Yurany Vanegas）和家人前往聖安德列斯（San Andres）的海恩基島（Haynes Key）度假，事發當時她正在海裡游泳，卻突然被一艘小船撞到，雙腿捲進螺旋槳中，隨後四肢都慘遭扯斷，儘管船長發現後急忙將尤拉妮送醫，但她抵達醫院時已經沒有生命徵象，最終因失血過多不治身亡。

事發後，肇事船長向警方自首，並稱當時並未看到尤拉妮在水下，才造成這起悲劇。聖安德列斯州長對尤拉妮的死亡表示哀悼，同時指出整起案件正在調查中，尤拉妮的喪禮也已經在幾天前舉行。

報導指出，哥倫比亞過去也曾發生嚴重傷亡的船隻事故。2022年11月27日，26歲女子娜塔莉亞（Natalia Larrañaga）同樣來到聖德安列斯度假，卻在游泳過程中被一艘船撞擊，導致雙腿被切斷，第二天早上在醫院不幸過世；今年8月20日，來自哥斯大黎加的21歲遊客瓊（Joan López）在迦太基（Cartagena）游泳也被螺旋槳「攻擊」，她受傷後奮力爬上船隻，腹部和私密處嚴重受傷，被送往醫院進行緊急手術，最終幸運被救了回來。