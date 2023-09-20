印度一名25歲媽媽近日早產生下女兒，而孩子手指腳趾竟多達26根，家人得知後非常驚訝，消息傳開，村民更將她視為「女神的化身」，不過醫師表示，這只是罕見的基因異常，多出的手指腳趾並不會對女嬰健康造成影響。

根據《今日印度》報導，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名25歲媽媽德薇（Sarju Devi）在懷孕8個月早產生下女兒，神奇的是，嬰兒的手腳卻與他人略為不同，雙手各有7根手指、雙腳則是各6根腳趾，總共有26根，被認為是拉格爾女神（Dholagarh Devi）轉世。

不過醫師索尼（BS Soni）表示，德薇的女兒並非女神化身，而是一名遺傳異常者，所幸多出來的手腳指頭並不會造成任何危害，女嬰的身體非常健康，目前尚不清楚女嬰父母是否會讓她接受手術，將手指與腳趾減少至正常的數量。

類似事情也在去年7月發生，印度北方邦哈爾多伊（Hardoi）誕生一名4臂4腿女嬰，還有2對手腳附著在胃部，當時消息曝光後，被當地人視為財富女神拉克希米轉世。而醫師解釋，女嬰罹患多肢畸形，可能是母親懷孕時妊娠併發症引發染色體異常。