英國一戶人家收到頭獎中獎通知，可以領取高達100萬英鎊（約新台幣3965萬）的獎金，全家人都開心不已，準備拿這筆錢購買新房，還申請了購房貸款，豈料領取獎金時竟被要求支付押金，這時他們才驚覺掉入詐騙陷阱，最終不但沒拿到巨額獎金，甚至連原本住的老房都沒了。

Over a decade ago, Mr Taurai Amani (71) of Dulivhadzimu in Beitbridge, lost part of some illegal structures at his house during Operation Restore Order (Murambatsvina).https://t.co/f3SMryVGs9 — John Shumbairerwa (@JohnShumbairer1) September 16, 2023

根據《太陽報》報導，71歲老翁陶萊（Taurai Amani）的兒子日前收到中了樂透頭獎的通知，獎金高達100萬英鎊，他立刻將好消息分享給家人，陶萊聽到後也激動不已，「我覺得諸神回應了我的祈禱，讓我的家人能擁有一棟更大的房子。」於是他計畫買一棟新房，並前往銀行申請購房貸款。

豈料當陶萊一家人想領取獎金時，對方卻要求他們先繳交1600英鎊（約新台幣6.3萬）的押金，陶萊慌張地向身邊的人借錢，並派兒子前去支付，結果對方又要求他們必須再多繳800英鎊（約新台幣3.1萬），陶萊這時終於驚覺不對勁，報警求助後才得知一家人被詐騙了，最終不但拿不到獎金，還損失了上千元英鎊。

然而悲慘的事情不只這一件，因為陶萊無法支付購房貸款，法院裁定沒收他拿來抵押的老房，並強制驅逐陶萊一家人，所幸親友和鄰居都非常善良，知道陶萊一家發生的慘況後，主動募款籌資，希望幫助他們支付貸款，拿回原本居住的房子，其中一名鄰居受訪表示，「我們的計畫是盡快在短時間籌集資金，如果我們籌到足夠的錢，法院就會把房子還給他們，現在陶萊一家人被鎖在外面，無處可去。」

對於親友和鄰居的幫助，陶萊一家人都感激不已，但陶萊的妻子也無奈地說，「我們原本期待有一棟更好的房子，結果因為詐騙無家可歸，失去了一直以來居住的家。」陶萊則藉由這次的悲慘遭遇提醒大眾，在網路上購物或回覆訊息要謹慎小心，防止類似的狀況發生。