大陸陝西一名女子長期餵食當地一隻流浪狗，在和附近住戶的談話中才得知，原來狗狗的主人因為意外過世，不知情的牠已經數個月都待在原地等待主人回來，為了生存還會帶著5個孩子四處要飯，女子聽完後心酸不已，決定籌錢救助這隻狗狗，並將牠們一家送到流浪動物救助中心，希望能有好心人領養，重新給牠們一個家。

根據《陝視新聞》報導，陝西西安一名女子長期餵食當地一隻流浪狗「大黃」，還常常看見牠帶著5個孩子到處要飯的畫面，在餵食5個月以後，他詢問居住在附近的阿姨才得知，原來大黃是有人養的，主人是一名燒烤攤販的老闆，卻因為意外過世，大黃對此不知情，每天都待在主人攤販的位置等待他回來。

女子看見大黃忠心的模樣有些不忍，主動組成了一個救助團隊，籌集了一筆錢請來專業人員，利用吹箭的方式麻醉大黃，小狗們見媽媽倒下了，也紛紛聚集到牠的旁邊，救助團隊再趁這個機會捕捉大黃一家六口，並送到當地的流浪動物救助中心。

事後女子將大黃的故事分享到網路上，希望有好心人能將牠們領養回家，網友們看見影片後都不禁紅了眼眶，「狗狗是人類最好的朋友」、「這眼神我要心碎了，幸虧遇到好心的小姐姐」、「小狗不懂得人有悲歡離合，怎麼會知道愛牠的爺爺已經永遠離開了呢」、「讓我想起《忠犬小八》」、「忠誠的狗狗，感謝幫助牠們一家的好心人」、「好人一生平安」。