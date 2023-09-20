遠古人類身高有多高？大陸山東濟南的焦家遺址出土大量5000年前的墓葬，考古人員發現，裡面埋葬的部分墓主身高都十分驚人，其中M184的墓主更達190公分，是全遺址中最高的，專家推測，可能是因為當時廣泛種植穀物、飼養家畜，食物穩定且充足才會養出這麼多高個子。

綜合陸媒報導，焦家遺址位於山東省濟南市章丘區，屬於新石器時代大汶口文化中晚期延續至商周時期的古文化遺址，山東大學歷史文化學院的師生聯合當地考古文物單位，從2016年開始進行挖掘，並出土了大量大汶口文化中晚期遺存，而地底下埋藏的墓葬更是引起考古學者的高度關注。

其中一座部落首領大墓M184的墓主為男性，身高經測量達190公分，是目前焦家遺址出土最高的男性，墓內一棺一槨、內外相套，棺槨之間和墓主身上放置了18件陶器、玉器隨葬品，其中一件玉鉞（音同月）長達18公分，是遺址內最大的，被考古人員稱作「玉鉞之王」。

山東大學歷史文化學院教授王芬表示，提起遠古時期的人類，大多數學者和大眾都認為當時生活艱辛、環境惡劣，所以人類應該是身材矮小、體質較弱，焦家遺址卻顛覆了這種認知，「很難想像，早在距今5000多年前，山東人的身高就已如此偉岸。」

而且不只M184的墓主身高驚人，在焦家遺址還出土不少高個子，考古學者推測，這些墓主的身材如此高大，可能和當時農耕時代廣泛種植穀物和飼養家畜，食物更加豐富和穩定有關，因為營養充足，身體素質也跟著提高，且這些墓主在部落中的地位都比較高，佔有的物資自然更加豐富；此外還有學者認為，身高可能也和地域分布有關。